Samanyolu Haber /Sağlık / Yolculukta virüs kapmamak için ne yapılmalı? /27 Ocak 2020 11:06

Yolculukta virüs kapmamak için ne yapılmalı?

Havaalanları ve uçaklar grip, nezle veya koronavirus benzeri mikropların en yoğun olabildiği yerler. Peki nasıl korunmalı?

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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs benzeri mikropların en çok havaalanları ve uçaklarda barındığını söyledi, korunmak için yapılması gerekenleri 10 maddede sıraladı.

Uçak yolculuğunun sadece soğuk algınlığı virüsü kapma olasılığını yüzde 25’e kadar arttırabileceğini belirten Hürriyet yazarı Müftüoğlu, "Havaalanları ve uçaklar grip, nezle veya koronavirus benzeri mikropların en yoğun olabildiği yerler" dedi.

Müftüoğlu, 'Uçakta virüs kapmamak için 10 öneri' başlıklı yazısında önlemlerden ilk 10’u şöyle sıraladı:

1- Koridorda değil pencere kenarında oturmaya çalışın.

2- Tuvaletlere yakın koltuklardan uzak durun.

3- Arkadaki değil öndeki koltukları tercih edin.

4- Öksüren, aksıran, hapşıran biri varsa maske takmasını isteyin.

5- Oturduğunuz koltuğun kollarını ve önündeki servis tablasını dezenfektan bir ıslak kâğıt mendil ile dikkatlice temizleyin.

6- Koltuğunuzun üzerindeki üfleyici havalandırma butonunu çalışır hale getirin.

7- Hijyenik bir 'maske' takmanın size de önemli bir korunma sağlayacağını bilin.

8- Seyahat süresince elinizi ağzınıza, burnunuza temas ettirmemeye ve temiz tutmaya özen gösterin.

9- Uzun yolculuklarda bağışıklığınızı azaltabilecek yanlışlardan (alkol, uykusuzluk) uzak durun.

10- Seyahat öncesinde bağışıklığınıza güç verin: Çiğnenebilir probiyotik tabletler/ pellorgonium, kara mürver ve ekinezya özleri, propolis spreyleri ve damlaları, N asetil sistein tabletleri, D vitamini damlaları.
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