Yakalanmamak için e-postaları sildiler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Araç içi kamera ve bilgisayar sistemi alım” işini ‘istenen’ şirketin alması için teknik şartnamenin değiştirildiği belirtildi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu müfettişinin hazırladığı raporda Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'nin (İSBAK) iTaksi projesinin maliyetinin yaklaşık 57 milyon lira olarak hesaplandığı, ancak işin 65 milyon liraya ihale edildiği ifade edildi.





İlgililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ve kamu zararının tespit edilmesi istendi.





ADRESE TESLİM İHALEYE ÖZEL ŞARTNAME

İSBAK yetkilileri, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde 2018 yılında yapılan bazı ihalelerde bir dizi usulsüzlük tespit etti. Ön değerlendirme raporunda, İSBAK eski yöneticilerinin 21 Haziran 2018 tarihinde, açtığı “araç içi kamera ve bilgisayar sistemi alım işi” ihalesi incelendi.





Rapora göre açılan bu ihale iptal edilerek 14 Eylül 2018 tarihinde aynı ihale tekrar yapıldı. İddiaya göre ihalenin Blink Bilişim Hizmetleri A.Ş ve MOBİLBİL Endüstri Teknolojileri Ltd. Şti. iş ortaklığına kalması sağlandı.





Söz konusu işin yaklaşık maliyeti 57 milyon TL hesaplandı, ancak işin bu şekilde 65 milyon TL’ye ihale edildiği ortaya çıktı. Ayrıca alınan araç içi kameraların “iTaksi projesinde” öngörülen niteliklerde olmadığı da tespitler arasında yer aldı.





İHALEYE DAİR E-POSTALARI SİLMİŞLER





Yetkililer söz konusu ihalelere dair 149 bin e-posta yazışmasını inceledi. Araştırma kapsamında özellikle 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin akabinde “İTaksi” projesinde çalışan yöneticilerin, proje ile ilgili e-postalarının çoğunu kalıcı olarak sildikleri tespit edildi.





E-posta silme işlemi için personelin birbirlerine bilgilendirme e-postaları gönderdikleri, akabinde de belge ve bilgileri yok ettikleri ifade edildi. Ön değerlendirme raporunda yetkililerin bu incelemesi, edindikleri çeşitli belgeler ve çarpıcı tespitleri de yer aldı.





HANGİ BÜROKRATLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU?





Cumhuriyet'in haberine göre bilirkişi incelemesi yapılarak kamu zararının tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, “Haklarında görevi ihmalde bulundukları ve/veya güveni kötüye kullandıkları yönünde kuvvetli şüphe oluşan İSBAK önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin, önceki dönem genel müdür ve genel müdür yardımcısının, Şatış ve Pazarlama Müdürünün, tedarik zinciri müdürünün, sinyalize sistemler müdürünün, Elektronik Sistemler Müdürünün ve Muayene ve kabul komisyonu üyelerinin sorumluluğu bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.



