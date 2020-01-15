Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısının akabinde farklı partilere mensup 5 belediye başkanı AKP saflarına dahil olmuştu.





AKP'nin belediye başkanlarını transfer etmesini "Bu düpedüz haysiyetsizlik ya!" sözleri ile eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün partisinin haftalık basın toplantısında aynı konuya temas etti.





"MADEM BAŞARILIYDINIZ HALK NİYE SİZİ CEZALANDIRDI?"





Karamollaoğu, AKP'nin belediyecilikte başarısız olduğu için 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok belediyeyi kaybettiğini vurguladı.





Karamollaoğlu, "Peki niye İstanbul ile Ankara'yı kaybetti? Niye diğer şehirleri kaybetti? Yani sen çok güzel hizmet yaptın millet de inadına dedi ki 'Ben senin bu hizmetini istemiyorum.' Birazcık mantıklı olun! Yani meşhur hadisedir, 'Kral çıplak' denilene kadar çıplak olduğunu kimse görmek istememiş." dedi.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'nin yolsuzlukta destan yazdığını söyledi.







"BU KADAR BASİTLEŞTİRMEK HERKESİN BECEREBLİECEĞİ BİR İŞ DEĞİL"





Belediye başkanlarına AKP'ye geçmesi için baskı yapıldığını belirten Karamollaoğlu, "AKP 'Ne yapalım? Herkes bizi seviyor' diyor. İşi bu kadar basitleştirmek, işi bu kadar hafife almak hakikaten herkesin becerebileceği bir iş değil. Şimdiye kadar belediyeciliği o kadar iyi yapmışlar ki bunun neticesinde şimdi geldikleri merhale ne?" ifadelerini kullandı.





KARAMOLLAOĞLU: YOLSUZLUKLAR AÇIK, TAHAKKÜMÜNÜZ VAR





Karamollaoğlu, AKP'ye sert sözlerle yüklendi: "Belediyeciliğin kitabını destanını yazmışlar. Evet geçmişte yazdınız. Yolsuzluklar belediyelerde nasıl yapılır? Para nasıl israf edilir? Rant nasıl sağlanır? Bunun kitabını yazdınız. Siz yazmasanız bile başkaları yazıyor."





"Birçok konuda beceriksiz olduğunuz ortaya çıktı." diyen Saadet lideri, "Yolsuzluklar açık, tahakkümünüz var. Şimdi yüz tane belediye AKP'ye geçiyormuş da AK Parti'ye duyduğu sevgiden aşktan dolayı geçiyormuş. Allah'tan korkun ya!" tespitinde bulundu.

