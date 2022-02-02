'Yolsuzluk deyince akla Erdoğan geliyor, başkası değil'

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta paylaştığı videolu mesajında, 2018’de 3 milyar 198 milyon 743 bin TL bedelle yapılan bir ihalenin iptal edilerek iki yıl sonra 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya ‘5’li çete’ diye adlandırılan şirketlere peşkeş çekildiğini açıklamıştı.



Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 6 milyar liralık yolsuzluk iddiasına değindi. “3 Nisan 2018’de bir ihale yapılır. Firmanın özelliği, gerçek bir ihale olması, yarışmaya girmesi ve kazanması.” diyen Kılıçdaroğlu, ardından şunları söyledi:



“İç finansmanı ihaleyi alan firma kendisi karşılayacak. Ancak beşli çete kazanamadığı için ihale iptal edilir. Yeniden ihaleye çıkılır. Bu ihale kamuya açık değildir. 21 B’ye göre, olağanüstü hallerde yapılan bir olay. Ortada deprem, savaş, yangın yok. Adrese teslim ihaleyi vermek. Beşli çeteden birisine ikram edilir. Arada 6 milyar fark var. Zaman geçmiş biliyorum. Önemli bir ayrıntı var. Beşli çete adına yurt dışından para isterler. Kredi anlaşmasının kefili, sorumlusu Hazine’dir. Kamu borç yönetimi raporu var. İhalenin adı, borç miktarı var. Bugünkü fiyatlarla 18 milyar civarında.”



SANA DAHA ÇOK SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK



“Erdoğan diyor ki, benim imzam yok; sen ihale komisyonunda değil, talimat makamındasın… Sayıştay’ın da raporları var. Tarihin yanında ‘Cumhurbaşkanlığı oluru’ ibaresi var. Dosya kalın bir dosya. Onların hepsini açıklayacağız. Kazanan var. İhaleyi neden vermiyorsun? Görmediğim belgeyi konuşmam. Erdoğan, dur bakalım; sana daha çok sürprizlerimiz olacak… Senin imzan olacak belgeleri de açıklayacağız; hiç meraklanma. Yolsuzluk deyince akla Erdoğan geliyor başka kimse değil.”



ŞEHİT ANNESİNE 281 LİRA MAAŞ!



“Geçen günlerde bir mektup geldi. Güney Doğu’dan bir annenin mektubu: Berfin Tolunhan. Diyor ki: “Oğlum Mardin Kızıltepe’de şehit oldu. Şehit olan oğlumun 11 çocuğuna o tarihten beri ben bakıyorum. Verdikleri maaş 281 lira 3 kuruş.” Yazıktır günahtır. Bu devlet bu kadar mı fakirleşti?”



SANAYİDE YANGIN VAR



“Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra gerçekten de mutfakta, sanayide yangın var. Doğalgaz kesintileri başladı. Bu kadar yaygın bir olayla hiç karşılaşmamıştık. Ağustos ayından beri kış geliyor doğalgaz kesilebilir diye iktidarı uyarıyorduk. 3 günlük elektrik kesintisi 5 milyar dolar civarında yaşanan kayıp yaşattı. Çağrı yapıyoruz. TOBB rakamları almalı ve paylaşmalı doğru, ahlaklı yönetim bunu gerektirir.”



BUNLARIN SORUMLUSU ERDOĞAN’DIR



“İran’dan doğalgaz bir gün kesildi sorunu oraya atmaya çalıştılar. İran açıklama yaparak seni yalanladı. Azerbaycan ile görüşülmeye gidilmeli doğrudan çıkış verilmesi ve bunun artırılması lazım ve garanti verilmesi lazım.



Yönetemiyorlar çünkü istikrar yok. Erdoğan yönetemediğini görüyor. Faturayı bakanlara çıkarıyor. Talimatı sen verdin onlar uyguladı. 3 buçuk yılda birsürü bakan değişti. Merkez Bankası’nın tek işlevi kaldı o da matbaada TL basmak. Yöneticileri iyi para alıyorlar. İstenenleri yapıyorlar. Akıllarını çalıştırırlarsa görevden alınıyorlar.”