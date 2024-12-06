Yolsuzluk iddialarıyla sarsılan Denizbank'da 27 yıllık genel müdür görevini bıraktı

Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu yüksek vaadli fon vurgununda dava devam ederken DenizBank'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.





27 senedir bankanın genel müdürü olarak görev yapan Hakan Ateş, çalışanlara yazdığı mektupla genel müdürlük görevinden ayrıldığını duyurdu. Hakan Ateş'in yerine gelecek isim de belli oldu.





VEDA MEKTUBU GÖNDERDİ

27 yıldır sürdürdüğü DenizBank Kurucu Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan ve meslek hayatına Banka'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek Hakan Ateş, banka çalışanlarına veda mektubu gönderdi.





ŞİKAYETÇİLERİN İDDİASI: 44 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDIK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Seçil Erzan'ın yargılandığı davada, şikayetçilerin 44 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilmişti. Hakan Ateş'le ilgili hazırlanan iddianamede de 24 kişi şikayetçi oldu. Bu isimler arasında Türkiye'nin önde gelen isimleri yer aldı.





İddianamede Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile eski eşi Volkan Bahçeli de şikayetçi olarak yer aldı.





İDDİANAME KABUL EDİLMEMİŞTİ

Hakan Ateş'e toplamda 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istendi. Daha sonra ilgili iddianame kabul edilmeyip başsavcılığa geri gönderilmişti.





HAKAN ATEŞ'İN YERİNE RECEP BAŞTUĞ

Hakan Ateş'in yerine Garanti BBVA'nın eski genel müdürü Recep Baştuğ gelecek.





Hakan Ateş'in Denizbank Yönetim Kurulu üyesi olarak bankayla serüvenine devam edeceği de gelen bilgiler arasında.