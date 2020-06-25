Yolsuzluk ortaya çıkınca battı: Almanya'yı sarsan skandal

Almanya'nın finans sektörünün geleceği en parlak şirketi olarak görülen Wirecard, geçen hafta istifa eden CEO'su Markus Braun'un adının karıştığı yolsuzluk skandalıyla iflas noktasına geldi.







Euronews'te yer alan habere göre şirketin hesapları ile ilgili yürütülen soruşturmada 1,9 milyar euroluk açık tespit edilmişti. Firmadan yapılan açılamada 'bu paranın aslında hiç var olmadığı' belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından görevini bırakan Braun hakkında 'yatırımcıları cezbetmek için hesapları şişirdiği' iddiasıyla yasal işlem başlatıldı. Piyasaları manipüle etmekle suçlanan şirketin eski yöneticisi cuma günü teslim olarak gözaltına alınmıştı.





Wirecard, yolsuzluk olayının ardından 3 işlem gününde yaklaşık yüzde 87 değer kaybetti. Şirketin bin 500'ü Münih'teki merkezinde olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 6 bin çalışanı bulunuyor.





'Almanya'nın imajını sarstı'





Wirecard skandalı, Frankfurt Finans Zirvesi'nde de tartışma konusu oldu.





Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Alman Federal Bankacılık Düzenleme Kurumu (BaFin) Başkanı Felix Hufeld, zirvede, söz konusu skandalın Almanya gibi kalite ve güvenilirliğin ön planda olduğu bir ülkede yaşanmasının kendisinde şok etkisi yaptığını belirterek, "Bu tam bir felaket." ifadesini kullandı.





Skandala ilişkin kendi kurumunu da eleştiren Hufeld, "Benim kurumum da dahil olmak üzere birçok özel ve kamu kurumu, bunun olmasını engelleyecek kadar etkili değildi." dedi.





Frankfurt Finans Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da Wirecard skandalı yüzünden yasal bir değişikliğe gerek olmadığını belirterek, düzenleyici kurumların çok çalıştığını ve işlerini yaptığını söyledi.





Denetim sonucu ortaya çıkan skandal





Alman ekonomi tarihindeki en büyük finansal skandallardan birinin merkezi olan Wirecard, birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülüyordu.





Wirecard'ın internet sitesine göre, 1999'da kurulan şirketin hissedarları arasında The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Societe Generale S.A., Bank of America Corporation ve Citigroup bulunuyor.





Skandal, Wirecard'ın denetimini yapan EY'nin, şirketin 2019 hesaplarında 1,9 milyar euroden fazla paranın kayıp olduğu gerekçesiyle geçen yılın finansal sonuçlarını onaylamamasından sonra ortaya çıktı.



