Yolsuzluk skandalı kelle aldı: Zelenski’nin en yakını istifa etti

Karar, Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi "Energoatom" etrafında dönen ve "Mindichgate"olarak adlandırılan büyük bir yolsuzluk skandalının ardından geldi.





Skandal, Zelenski'nin en yakın çevresinden bir dizi üst düzey yetkilinin görevden alınmasına yol açmıştı. Yermak'ın evinde 28 Kasım sabahı yapılan aramaların hemen ardından gelen istifa, Zelenski yönetimini derinden sarstı.





New York Post'a konuşan Yermak, "Cepheye gidiyorum ve her türlü baskıya hazırım. Ben dürüst ve namuslu bir insanım" ifadelerini kullandı.





Yermak, "Ukrayna'ya hizmet ettiğini" ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye "sorun çıkarmak istemediğini" de sözlerine ekledi.





Yermak, istifasının hemen öncesinde evinde yapılan aramalara da değinerek, bu operasyonu "onurunun kırılması" olarak nitelendirdi.





Rusya-Ukrayna müzakerelerini etkileyecek





Skandal boyunca Yermak'ı görevden almaya direnen Zelenski, akşam yaptığı açıklamada, "Kimsenin Ukrayna'ya dair hiçbir sorusu olmasın istiyorum. Bu nedenle bugün bir dizi iç karar alındı. İlki: Devlet Başkanlığı Ofisi yeniden yapılandırılacak. Bunun üzerine Andrey Yermak istifasını sundu ve ben bunu kabul ettim" ifadelerini kullandı.





Zelenski, Yermak'ın yerine kimin geleceği konusundaki istişarelerin 29 Kasım Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.





Yermak'ın istifası, Rusya-Ukrayna savaşı için barış müzakerelerinin yoğunlaştığı kritik bir döneme denk geldi. Zelenski, sadece bir hafta önce Yermak'ı ABD ve Rusya ile yürütülecek müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı olarak atamıştı.





Yermak, geçen hafta Cenevre'de Amerikalı muhataplarıyla bir araya gelmişti. Ancak istifadan saatler önce Zelenski'nin yaptığı ve önümüzdeki günlerdeki müzakerelerden bahsettiği açıklamada Yermak'ın adı geçmedi. Bu durum, Kiev'in müzakere pozisyonunun istifayla birlikte önemli ölçüde zayıfladığı yorumlarına yol açtı.





Muhalif milletvekili Aleksey Gonçarenko'ya göre, Yermak hakkındaki soruşturmanın temel nedeni, Timur Mindiç liderliğindeki bir grup yetkili ve iş insanının, Energoatom satın almalarından komisyon aldığı iddia edilen yolsuzluk şebekesine dahil olmasıydı.