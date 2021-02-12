Samanyolu Haber /Gündem / Yolsuzluk soruşturması kapsamında Maliye Bakanı’nın evini aradılar /12 Şubat 2021 09:28

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Maliye Bakanı’nın evini aradılar

Avusturya’da Maliye ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisi’nden (ÖVP) Maliye Bakanı Gernot Blümel’in evinde arama yapıldı.

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Avusturya basınında yer alan haberlerde, Başbakan Sebastian Kurz’un başında bulunduğu ÖVP’ye mali yardımda bulunduğu iddia edilen şans oyunları işletmecisine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında zanlı sıfatıyla Maliye Bakanı’nın evinde arama yapıldığı kaydedildi. Haberleri doğrulayan Maliye Bakanlığı, Blümel’in evinde polislerin arama yaptığını, çeşitli elektronik cihazların yanı sıra bazı belgelere incelenmek üzere el konulduğunu duyurdu. Blümel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, suçlamaları reddederek konunun aydınlatılması için savcılığa her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ülkenin en büyük kumarhanelerinden Casinos Austria işletmesinin ortaklarından Novomatic şans oyunları şirketinin İtalya’da yaşadığı bazı sorunların Dışişleri Bakanlığı nezdinde çözüme kavuşturulması talebinde bulunduğu, bu bağlamda ÖVP’ye bağış yaptığı iddialarını kabul etmeyen Blümel, herhangi bir şans oyunları şirketinden bağış alınmadığını ileri sürdü.
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