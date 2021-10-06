Samanyolu Haber /Gündem / Yolsuzluk soruşturması yapan polisler Başbakanlık'ta /06 Ekim 2021 15:44

Yolsuzluk soruşturması yapan polisler Başbakanlık'ta

Avusturya'da müfettişler bu sabah Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) genel merkezinde ve Federal Başbakanlık'ta arama yaptı.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un en yakın çevresi yolsuzluk soruşturmasında mercek altında. Kurz’un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) parti genel merkezi ve Federal Başbakanlık binasında arama yapıldı.

Avusturya medyasında yayımlanan habere göre savcılar, anketlerin manipüle edilmesi başta olmak üzere diğer yolsuzluk iddialarını soruşturuyor. Dosyada Başbakan Sebastian Kurz, Kurz’un danışmanı Stefan Steiner, medya yetkilisi Gerald Fleischmann ve bir basın sözcüsü şüpheli olarak yer alıyor.
 
HALK PARTİSİ’NDEN İLK AÇIKLAMA

ÖVP, iddialara karşı bir mesajla kendini savundu: “Sebastian Kurz, Josef Pröll, Gernot Blümel, Hartwig Löger ve Bernhard Bonelli ve diğerlerine karşı yapılmış olan ve artık asılsız olduğu ortaya çıkan asılsız suçlamalar bunlar. Şimdi de beş yıl önceki olaylar hakkında mesnetsiz iddialar ortaya atıldı. Hep aynı amaç ve sistemle Halk Partisi’ne ve Sebastian Kurz’a büyük zarar vermek istiyorlar.”
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