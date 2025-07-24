SAMANYOLUHABER - MOSKOVA

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı askeri ve mali yardımlarla ilgili şok edici iddialarda bulundu. Trump, Ukrayna'ya gönderilen 350 milyar dolarlık yardımın önemli bir kısmının "yanlış yönetilmiş veya çalınmış olabileceğini" öne sürdü.



Trump, "Biden yönetimi Ukrayna'ya 350 milyar dolarlık teçhizat ve nakit para transfer etti. Daha da kötüsü, bu sadece ekipman değil, doğrudan nakit paraydı" ifadelerini kullandı. Başkan, "Bir gün bu paranın nereye gittiğini öğrenmek isteyeceğiz. Bu paralar ekipman alımı için kullanılmalıydı, ancak her doların bu amaçla harcandığına inanmıyorum" diyerek dolandırıcılık imasında bulundu.



ABD Kongresi verilerine göre, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 75 milyar doların üzerinde askeri ve insani yardım yapıldı. Toplam Batılı ülkelerin yardımları 200 milyar doları aştı. Trump'ın iddia ettiği 350 milyar dolar rakamı, muhtemelen tüm taahhütleri kapsıyor. Ukrayna yetkilileri, tüm kaynakların şeffaf şekilde kullanıldığını savunurken bağımsız analistler ise Trump'ın rakamının abartılı olduğunu ancak yardımlarda usulsüzlük iddialarının araştırılması gerektiğini ifade ediyor.



“Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'na'' operasyon yapıldı



Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Başsavcılık, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) detektiflerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Yetkililer, NABU çalışanlarının "devlet sırrı ihaneti", "Rusya ile ticari ilişkiler" ve "yolsuzluk" suçlamalarıyla soruşturulduğunu açıkladı.



Kiev rejimine yakın haber sitelerinden yapılan açıklamada yolsuzluk operasyonu yapılan kurum çalışanlarının istihbarat sızıntısı iddiaları arasında, bir NABU detektifinin eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in çevresi aracılığıyla Rus gizli servislerine hassas bilgiler aktardığı öne sürülüyor. Ayrıca, yasa dışı ticaret suçlaması kapsamında, bir çalışanın savaş koşullarına rağmen Rusya ile ticari faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtiliyor. NABU yetkilileri, operasyonların mahkeme kararı olmadan gerçekleştirildiğini ve bunun yasalara aykırı olduğunu iddia ediyor.



NABU, Batılı destekçilerin gözünde Ukrayna'nın reform sürecinin simgelerinden biri olarak görülürken, 2019'da dönemin ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch tarafından "şeffaflığın temel taşı" olarak nitelenmişti.

Avrupa Birliği, kurumun faaliyetlerini fonlamaya devam ederken, son gelişmeler Zelenski yönetiminin yolsuzlukla mücadeledeki samimiyetini yeniden sorgulatıyor.



Uluslararası Tepkiler ve Etkiler



Batılı diplomatlar, bu operasyonun Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerini olumsuz etkileyebileceği, askeri yardımlarla ilgili şartlılık koşullarını gündeme getirebileceği ve Kiev'in "şeffaf yönetişim" taahhütlerini zedeleyebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, bu gelişmelerin Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin gözden geçirilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.