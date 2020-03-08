'Yolsuzluk ülkeyi yedi bitirdi...' Lübnan tarihte ilk kez temerrüde düştü

Televizyondan ulusa seslenen Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, devletin bu yıl toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1,2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını duyurdu.







Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini belirten Diyab, kamu borcunun 90 milyar doları aştığını, bunun da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 170’ine denk geldiğini aktardı.





"Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda" diyen Başbakan, nüfusun yüzde 40'ından fazlasının geçmiş politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında bulabileceğini vurguladı.





Diyab, döviz rezervlerinin kritik bir seviyeye ulaştığını, bu yüzden ödemeleri askıya almak zorunda kaldıklarını, devletin vadeleri dolan borçları ödeme gücü bulunmadığını ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacaklarını söyledi.





Lübnan büyük ekonomik zorluklardan geçerken dış borç ödemesi yapamayacaklarını ifade eden Başbakan, şöyle konuştu:





"Lübnanlılar banka hesaplarındaki paraları çekemezken yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz? Hastaneler ilaç kıtlığı çekerken yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz? Sokaklarda ekmek alacak para bulamayan insanlar varken yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz?"





'Yolsuzluğun devleti yiyip bitirdiğini ve ekonomiyi felç ettiğini' dile getiren Diyab, cumartesi günü şu tweeti attı:





"Yolsuzluk başta utangaçtı, zamanla cesurlaştı, sonra kabalaştı, nihayetinde ahlaksızlaştı, devletin, iktidarın ve toplumun bileşenlerinin büyük kısmı gibi."





Lübnan'ın bu yıl 1 milyar 200 milyon dolar, 2 milyar 700 milyon dolar ve 700 milyon dolarlık 3 ayrı eurobond tahvili senedi ödemesi bulunuyor. Reuters'e konuşan Lübnanlı kaynaklar, borç yapılandırma görüşmelerinin iki hafta içinde başlayacağını söyledi.





Farklı din ve mezhepler arasında görev paylaşımına dayalı siyasi yapısı bulunan Lübnan'da devlet uzun yıllardır tepeden tırnağa yolsuzluğa batmış durumda. Ekimde WhatsApp'tan bile vergisi almaya kalkan Saad Hariri hükümeti, ekim ayında başlayan protestolarla başa çıkamayarak istifa etti. Diyab başbakanlık koltuğuna ocak ayında geçti.