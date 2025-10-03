Samanyolu Haber /Politika / Yolsuzluk yapan MHP'lilerin tapu oyunu /03 Ekim 2025 09:51

Yolsuzluk yapan MHP'lilerin tapu oyunu

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi’nde, MHP dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturmasının iddianamesi tamamlandı. İddianamede, bir inşaatın mühürlenmesinin kaldırılması karşılığında yedi dairenin akrabaların üzerine kaydedildiği kaydedildi.

Önceki Belediye Başkanı MHP’li Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli 27 Mayıs’ta gözaltına alınmış, Türkyılmaz ve dört kişi tutuklanmıştı. Soruşturma, 31 Ocak 2025’te AKP’li belediyenin suç duyurusu üzerine başlatılmış ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmüştü. İddianamede, 11 sanığın kamu gücünü kötüye kullanarak muhataplarından zorla menfaat sağladığı öne sürüldü.

BirGün'ün haberine göre, İddianamede vurgulanan yolsuzluk şöyle anlatıldı: Dönemin belediye başkanı Osman Türkyılmaz, bir konut projesinin inşaatını durdurmak için 25 Mart 2023’te inşaatı mühürledi. Ardından nüfuzunu kullanarak müteahhitten maddi menfaat talep etti. Görüşmeler neticesinde biri dubleks olmak üzere yedi dairenin Türkyılmaz ve ilişkili kişiler adına verilmesi kararlaştırıldı ve mühür kaldırılarak inşaatın devam etmesi sağlandı; yapı tadilat ruhsatı da verildi.

MHP’lilerin yolsuzluk yaparak 'bedelsiz' aldığı yedi dairenin tapuları akrabalarının üzerine yapıldı:

Daire 1: Ülkü Toksoy’un oğlu Kemal Toksoy adına (daha sonra satıldı)

Daire 2-3: TSK’de Yarbay rütbesiyle görev yapan Aydın Ü. adına

Daire 4: İbrahim Aktuğ’un kayınpederi Cafer Akkuzulu adına

Daire 5-6: Gazeteci Murat Tanır adına, Türkyılmaz’ın ismini gizlemek amacıyla

Daire 7: Tayfun Arslan adına, Türkyılmaz’ın kasası olduğu iddia edildi

İddianamede, Aydın Ü.’nün irtikap kastı bulunmadığı ve iyi niyetli üçüncü kişi konumunda olduğu belirtilerek hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
