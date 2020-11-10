Samanyolu Haber /Dünya / Yolsuzlukla suçlanan devlet başkanını görevden aldı /10 Kasım 2020 11:41

Yolsuzlukla suçlanan devlet başkanını görevden aldı

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti.

SHABER3.COM

Güney Amerika ülkesi Peru bir devlet başkanını daha görevden aldı. Kongre, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti. Vizcarra'dan önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynskş de 2018 yılında Kongre'nin görevden alma süreci başlayınca istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellemek suçlamaları bulunan Vizcarra'nın görevden alınması için yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy verildi.

Vizcarra'nın yardımcısı bulunmadığı için devlet başkanlığı görevini Senato Başkanı Manuel Merino üstlenecek ve 28 Temmuz 2021'e kadar yürütecek.

Peru Kongresi 3 Kasım'da 'adaleti engelleme' gerekçesiyle Martin Vizcarra'nın görevden alınması sürecini başlatımış, karar, 40 'hayır' oyuna karşılık 60 milletvekilinin 'evet' oyu ile kabul edilmişti. 
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