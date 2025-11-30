Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu af istedi!

Uzun süredir yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan kendisi için af çıkarmasını istedi.





İsrail merkezli İngilizce yayın yapan haber sitesi Times of Israel'e göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad, af talebine ilişkin 111 sayfalık bir belgeyi ve Başbakan tarafından imzalanan bir mektubu Herzog'a iletti.





Herzog'un ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın bir karar vermeden önce ilgili kurum ve kişilerden hukuki tavsiyeler alacağı belirtildi. Açıklamada, "Bunun önemli sonuçlar doğuracak olağanüstü bir talep olduğu" da belirtildi.





Af talebini reddetmesi yönünde Herzog'a çağrıda bulunan muhalefet milletvekilleri ise, böylesi bir adımın "hukukun üstünlüğüne zarar vereceğini" söylediler.





Trump af için Herzog'a mektup göndermişti

İsrail yasaları cumhurbaşkanına hüküm giymiş kişileri affetme yetkisi tanıdığı gibi, çok nadir durumlarda hukuki süreçler tamamlanmadan önce de bu yönde inisiyatif kullanabilme imkânı veriyor.





Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Herzog'a bir mektup yazarak Netanyahu için af yetkisini kullanmasını istemişti. Trump mektubunda, "İsrail yargısının bağımsızlığına kesinlikle saygı duyuyorum, ancak benimle beraber uzun süredir, aralarında İran'ın da olduğu pek çok zorlu rakibe karşı mücadele eden Bibi (Benyamin Netanyahu) aleyhindeki bu davanın siyasi ve haksız olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Netanyahu yolsuzluk iddialarına ilişkin üç ayrı dosyada; rüşvet, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. İsrail'de Başbakan hakkında 2020'de başlayan yargılama sürecinin henüz sona ulaşmaya çok uzak olduğu belirtiliyor.





İsrail tarihinde görevdeyken mahkeme karşısına çıkan tek başbakan olan Netanyahu, şu ana kadar yapılan duruşmalarda hakkındaki suçlamaları reddetti ve yanlış bir şey yapmadığını savundu.