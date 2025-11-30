Samanyolu Haber /Dünya / Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu af istedi! /30 Kasım 2025 16:46

Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu af istedi!

Uzun süredir yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog'tan kendisi için af yetkisini kullanmasını istedi.

SHABER3.COM

Uzun süredir yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan kendisi için af çıkarmasını istedi.

İsrail merkezli İngilizce yayın yapan haber sitesi Times of Israel'e göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad, af talebine ilişkin 111 sayfalık bir belgeyi ve Başbakan tarafından imzalanan bir mektubu Herzog'a iletti.

Herzog'un ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın bir karar vermeden önce ilgili kurum ve kişilerden hukuki tavsiyeler alacağı belirtildi. Açıklamada, "Bunun önemli sonuçlar doğuracak olağanüstü bir talep olduğu" da belirtildi.

Af talebini reddetmesi yönünde Herzog'a çağrıda bulunan muhalefet milletvekilleri ise, böylesi bir adımın "hukukun üstünlüğüne zarar vereceğini" söylediler.

Trump af için Herzog'a mektup göndermişti
İsrail yasaları cumhurbaşkanına hüküm giymiş kişileri affetme yetkisi tanıdığı gibi, çok nadir durumlarda hukuki süreçler tamamlanmadan önce de bu yönde inisiyatif kullanabilme imkânı veriyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Herzog'a bir mektup yazarak Netanyahu için af yetkisini kullanmasını istemişti. Trump mektubunda, "İsrail yargısının bağımsızlığına kesinlikle saygı duyuyorum, ancak benimle beraber uzun süredir, aralarında İran'ın da olduğu pek çok zorlu rakibe karşı mücadele eden Bibi (Benyamin Netanyahu) aleyhindeki bu davanın siyasi ve haksız olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu yolsuzluk iddialarına ilişkin üç ayrı dosyada; rüşvet, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. İsrail'de Başbakan hakkında 2020'de başlayan yargılama sürecinin henüz sona ulaşmaya çok uzak olduğu belirtiliyor.

İsrail tarihinde görevdeyken mahkeme karşısına çıkan tek başbakan olan Netanyahu, şu ana kadar yapılan duruşmalarda hakkındaki suçlamaları reddetti ve yanlış bir şey yapmadığını savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu af istedi! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:05