Yolsuzlukta ‘yılın kişisi’ seçildi

Organize Suç ve Yolsuzluğu Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting ) 2020’nin yolsuzluğa bulaşmış liderini açıkladı. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yolsuzluğun teşvik edilmesindeki rolü nedeniyle bu yılın en yolsuz insanı seçildi.





Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Organize Suç ve Yolsuzluğu Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting ) tarafından yılın kişisi seçildi. Bolsonaro’nun etrafını yozlaşmış politikacılarla sarması, medyayı propaganda aracı olarak kullanması ve Amazon ormanlarını madencilik ve tarıma açarak dünyanın akciğerlerini yok olma tehlikesiyle burun burana getirmesi gerekçe olarak gösterildi.





TRUMP’I KIL PAYI GEÇTİ

Bolsonaro ödülü, ABD Başkanı Donald Trump’tan burun farkıyla geçerek kazandı. Her iki finalist de propagandadan kazanç sağlarken, ülkelerindeki demokratik kurumların altını oydu. Adalet sistemlerini siyasallaştırdı, çok taraflı anlaşmalardan uzak durdu, yozlaşmış iç çevreleri ödüllendirdi ve ülkelerini demokratik hukuk ve düzenden otokrasiye taşıdı.





George Mason Üniversitesi’ndeki ödül töreninde konuşan Ulusötesi Suç ve Yolsuzluk Merkezi (TraCCC) Direktörü Louise Shelley, “Bolsonaro ve Trump’ın ikisi de popülist; ülkelerine, bölgelerine ve dünyaya büyük zarar veriyorlar ve maalesef pek çok kişi tarafından destekleniyorlar” dedi.





AİLESİ DE YOLSUZLUĞA KARIŞTI

Öte yandan Bolsonaro ve ailesi, maaş bölme olarak bilinen bir uygulama olan hayalet çalışanlar için gelir toplamakla suçlanıyor. OCCRP editörü, Drew Sullivan “Bolsonaro’nun ailesi ve çevresi devam eden bir suç komplosuna karışmış gibi görünüyor ve düzenli olarak insanlardan hırsızlık yapmakla suçlanıyor. Bir organize suç çetesinin tanımı da tam olarak budur” ifadelerini kullandı.





YOLSUZLUK İDDİALARI

Bolsonaro’nun “yılın en yolsuz kişisi” seçilmesinde etkili olan yolsuzluk iddiaları:





– Rio de Janeiro meclis üyesi oğlu Carlos ve eski eşi Rogéria Nantes Nunes Braga, şehirde bir maaş bölme planı yaptıkları ve elde edilen paraları paraları kendi hesaplarına aktardıkları gerekçesiyle soruşturuluyor.





– Bolsonaro’nun oğlu Flavio ve diğer ortaklarının, parayı aklayan ve dolandırıcılık yapan bir yolsuzluk örgütü yürüttüğü iddia ediliyor. Flavio, Rio de Janeiro’nun bazı bölgelerini şiddet yoluyla ele geçiren ve siyah bir LGBT Rio meclis üyesinin öldürülmesi de dahil olmak üzere yargısız infazlar gerçekleştiren paramiliter bir ölüm mangasını yönetmekle suçlanan bir adamın aile üyelerini işe aldı.





– Ülkenin hukuk ve yolsuzlukla mücadele kurumlarındaki kilit isimler oğlu Flavio’yu soruşturduğunda, Bolsonaro federal polis şefini değiştirerek soruşturmaları baltalamaya çalıştı.





– Bolsonaro’nun müttefikleri ve oğlu Eduardo, seçmenleri yanıltmak için bir propaganda kampanyası yürüttü.





– Brezilya’da Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella görev süresinin bitimine dokuz gün kala 22 Aralık’ta tutuklandı. Rio’nun batı yakasındaki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Crivella, “yolsuzluk ağı kurmakla” suçlandı.







