Yolu kesip MHP ve çözüm sürecini protesto eden polis jet hızıyla görevden alındı!

Eskişehir’de görevli olduğu öne sürülen bir trafik polisinin, kalabalık bir caddede vatandaşlara hitaben yaptığı konuşma sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Üniformasıyla caddenin ortasında duran polis memuru son dönemdeki çözüm süreci ve PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın AKP ve MHP’nin ziyaret etmesine tepki gösterdi.





Tramvay yolunu keserek toplanan kalabalığa seslenen trafik polisi, seçim süreçlerinde ve siyasi söylemlerde kullanılan dile tepki göstererek, “Seçimleri Öcalan çıkacak diyerek, kazanarak; bugün o Öcalan’a ‘sayın’ diyerek, sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler” ifadelerini kullandı

.

Öte yandan polis memuru, “O süreç başladı başlayalı uyuyamıyorum” diyerek ruhsal durumunun bozulduğunu iddia etti.





Kendisini tanıtırken 1995 Kayseri doğumlu ve Yozgatlı olduğunu belirten memur, MHP’li olduğunu söyledi ve partinin yönetimini de sert sözlerle eleştirdi.Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, görüntülerde yer alan polis memurunun Eskişehir’de görev yaptığının tespit edildiği ve hakkında derhal inceleme başlatıldığı belirtildi. Emniyet, ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığını ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirildiğini kamuoyuna duyurdu.“Bazı sosyal medya hesaplarında Eskişehir ilinde görevli bir Polis Mensubuna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır.Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur”Görüntülerde polis memurunun vatandaşlar tarafından alkış alan konuşmasında şu ifadeler yer aldı:“Seçimleri Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün o Öcalan’a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk Milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri’de doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri’de MHP kurultaylarında büyüdüm ben. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz başka adam mı kalmadı sizin. Her gün örgüte yakın insanlar utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyor. APO çıkacakmış. Doğa Güneydoğu Kürdistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye burada son sözü her zaman Türk Millet söyler. Bu süreç başladı başlayalı uyku uyuyamıyorum”