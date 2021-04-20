Samanyolu Haber /Gündem / Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla 14 koltuğu var! /20 Nisan 2021 09:54

Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla 14 koltuğu var!

THY 2020 Faaliyet Raporu’nu açıkladı. THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı’nın İhracatçı Birliği’nden Futbol Federasyonu’na ve THY bağlantılı birçok şirkette yönetici olması şaşırttı.

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THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın 17 koltuğu var. İhracatçı Birliği'nden Futbol Federasyonuna, iş konseylerinden THY ile bağlantılı şirketlere kadar birçok birimde yöneticilik görevi bulunan Aycı, hemen her yerde de “Yönetim Kurulu Başkanı” sıfatını taşıyor. Aycı'nın 17 farklı birlik, konsey, şirket ve federasyonda aldığı görevler, THY'nin 2020 Faaliyet Raporu'nda açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün SÖZCÜ'ye, “Sayın Başkan sadece THY Yönetim ve İcra Kurulu başkanlığındaki görevinden ücret alıyor. Diğer görevlerinden herhangi bir ücreti yok” dedi. Rapora göre, 2015'ten beri THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı olan İlker Aycı'nın kartvizindeki diğer görevler şöyle:

- Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı

- DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Üyesi

- DEİK Türkiye-Brezilya İş Konseyi Üyesi

- DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Üyesi

- Türkiye Futbol Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı

- THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

- TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

- THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

- THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

- SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

- THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

- We World Express Limited Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

- Cornea Havacılık Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

- THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

- THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

- TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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