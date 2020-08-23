Bir hayat daha soldu! Yönetmen Fatih Terzioğlu, cezaevinde yakalandığı hastalık sebebiyle vefat etti

Geçtiğimiz temmuz ayının başlarında 21 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde mide kanseri teşhisi nedeniyle tahliye olan Fatih Terzioğlu eşi ve çocuklarına kavuşmuştu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu’nun kararıyla cezaevinden tahliye olan Terzioğlu, tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.









Fatih Terzioğlu Cezaevine girmeden önce













Terzioğu Tahliye olduktan sonra da hastalığı hızla ilerledi ve kilo kaybetti





Silivri Cezaevi’nde 21 aydır tutuklu kalan Terzioğlu, tek kişilik hücrede yaklaşık 50 gün sürekli kusmasına rağmen cezaevi yönetimi hastaneye sevk etmekte geç kalmıştı. Hayati tehlikesi her geçen gün artan Terzioğlu’nun talepleri uzun süre yerine getirilmemişti.





Mide kanseri teşhisi konulduktan sonra doktoru, Terzioğlu’nun eşi Esra Terzioğlu’na ‘kocasının 1 yıllık ömrü kaldığını söylediği’ öğrenilmişti.