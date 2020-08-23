Samanyolu Haber /Gündem / Bir hayat daha soldu! Yönetmen Fatih Terzioğlu, cezaevinde yakalandığı hastalık sebebiyle vefat etti /23 Ağustos 2020 17:29

Bir hayat daha soldu! Yönetmen Fatih Terzioğlu, cezaevinde yakalandığı hastalık sebebiyle vefat etti

Silivri Cezaevinde tutuklu kaldığı süre içerisinde mide kanseri olan yönetmen Fatih Terzioğlu, hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Samanyolu TV'de yönetmen Fatih Terzioğlu, cezaevinde yakalandığı mide kanseri sebebiyle vefat etti .  

Geçtiğimiz temmuz ayının başlarında 21 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde mide kanseri teşhisi nedeniyle tahliye olan Fatih Terzioğlu eşi ve çocuklarına kavuşmuştu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu’nun kararıyla cezaevinden tahliye olan Terzioğlu, tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.  


Fatih Terzioğlu Cezaevine girmeden önce 



Terzioğu Tahliye olduktan sonra da hastalığı hızla ilerledi ve kilo kaybetti 

Silivri Cezaevi’nde 21 aydır tutuklu kalan Terzioğlu, tek kişilik hücrede yaklaşık 50 gün sürekli kusmasına rağmen cezaevi yönetimi hastaneye sevk etmekte geç kalmıştı. Hayati tehlikesi her geçen gün artan Terzioğlu’nun talepleri uzun süre yerine getirilmemişti.  

Mide kanseri teşhisi konulduktan sonra doktoru, Terzioğlu’nun eşi Esra Terzioğlu’na ‘kocasının 1 yıllık ömrü kaldığını söylediği’ öğrenilmişti. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir hayat daha soldu! Yönetmen Fatih Terzioğlu, cezaevinde... Sonraki Haber >>

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:54:07