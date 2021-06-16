Samanyolu Haber /Gündem / Yönetmen Fatih Terzioğlu’nun anısına Uluslararası kısa film yarışması /16 Haziran 2021 11:45

Yönetmen Fatih Terzioğlu’nun anısına Uluslararası kısa film yarışması

Amerika merkezli “Advocates of Silenced Turkey” tarafından düzenlenen “Türkiye’deki İnsan Hakları İhlalleri” konulu 2. Uluslararası kısa film yarışması bu sene 40 yaşında vefat eden yönetmen Fatih Terzioğlu anısına yapılacak.

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21 ay suçsuz yere hapis yatan, hapisteyken mide kanseri olan, ağır hasta olmasına ve tek kişilik hücrede 50 gün boyunca kusmasına rağmen tahliye edilmeyen Fatih Terzioğlu, göz göre göre ölüme terk edilmiş ve henüz 40 yaşında, 23 Ağustos 2020 tarihinde vefat etmişti.

Ön elemenin jüri tarafından yapılacağı yarışmada, finalistler halk oylamasıyla seçilecek. Yarışmaya katılacak videoların en fazla 10 dakika uzunlukta olması gerekiyor.


Yarışma için son başvuru tarihi 30 Ekim 2021 olarak açıklandı.

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