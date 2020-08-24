Yönetmen Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Silivri Cezaevinde Mide kansere yakalanan ve tahliye olana kadar birçok hak ihlali yaşayan Fatih Terzioğlu’nun cenazesi Manisa Turgutlu Mezarlığı’nda öğle vaktinde defnedildi.



Geçtiğimiz temmuz ayının başlarında 21 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde mide kanseri teşhisi nedeniyle tahliye olan Fatih Terzioğlu eşi ve çocuklarına kavuşmuştu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu’nun kararıyla cezaevinden tahliye olan Terzioğlu, tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.



Mesajlaşma programı Bylock’a gelen 15 tane dua mesajı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Terzioğlu’nun cezası Yargıtay tarafından Şubat 2020’de onaylandı. O günden beri anti-depresan kullanan Terzioğlu, geçen Ramazan Bayramından sonra kusma şikayetleriyle cezaevi kampüsü içindeki hastaneye kaldırıldı.





Serum verilip tekrar cezavine gönderildi ve tek kişilik hücrede karantinaya alındı. 88 kilo iken hapse atılan Terzioğlu, bir ayda 30 kilo kaybetti. Fatih Terzioğlu’na 25 Haziran 2020’de 4. evre mide kanseri teşhisi konuldu. Kanser kısa sürede ciğerlerine metastaz yaptı. Eşi Esra Terzioğlu yaklaşık bir ay eşinin tahliye edilmesi için cezaevi ve hastane arasındaki resmi işlemlerle boğuştu. 7 Temmuz 2020’de tahliye edilen Fatih Terzioğlu ancak 43 gün hayata tutunabildi.





İKİ ÇOCUĞU VARDI





1986 yılında İstanbul’da doğan Fatih Terzioğlu anne ve babasını küçük yaşlarda kaybetti. Çocukluğu ve gençliği yurt ve kolejlerde geçti. Niğde Üniversitesi İletişim Fakültesi , Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2003 yılında Samanyolu TV’de işe başladı. Çeşitli programlarda görev aldı. 2004 yılında yönetmen yardımcısı olarak aynı kurumda drama bölümüne geçti ve Şubat Soğuğu, Sırlar Dünyası, 4. Osman, Kollama, Şefkat Tepe, Kendi Okulumuza Doğru gibi birçok dizide görev aldı. En son Samanyolu TV’de yayınlanan Sungurlar dizisinde 2. yönetmenlik yapıyordu. Esra Terzioğlu ile evli olan Fatih Terzioğlu’nun 11 yaşında kızı Büşra ve 5 yaşında oğlu Ertuğrul olmak üzere iki çocuğu vardı.