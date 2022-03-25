Yöresel kıyafet giyen 5 yaşındaki ikizler karakola götürüldü, parmak izleri alındı!

Mezopotamya Ajansı’ndan Fethi Balaman’ın haberine göre ikiz çocuklar, gözaltına alınan anneleri Zeynep B. ile birlikte Bismil Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada anne Zeynep B.'ye "Bu elbiseleri nereden aldınız?”, “Yasak olduğunu bilmiyor muydunuz?” şeklinde sorular yöneltildi. Zeynep B., "Daha önce de bu elbiselerle Newroz’a katıldık. Ortada herhangi suç unsuru yok. Bu elbiseler bizim yöresel elbiselerimiz” şeklinde ifade verdi. Tutanağın ardından ikiz çocukların da parmak izi alınarak anneyle birlikte serbest bırakıldığı belirtildi.
İKİNCİ GÖZALTI
Zeynep B., serbest bırakıldıktan sonra ikiz çocukları üzerindeki yöresel kıyafetleri çıkararak, kutlamalara katıldı. Zeynep B., kutlamalar sonrası "İmzanız eksik, gelip imza attın” gerekçesiyle yeniden emniyete çağrıldı. Emniyete giden Zeynep B., bir günlük gözaltının ardından 20 Mart'ta sağlık kontrolünden sonra serbest bırakıldı. Emniyette Zeynep B.'ye, daha sonra savcılığa ifade vereceğinin söylendiği öğrenildi.
BABA İSYAN ETTİ: O SOĞUKTA ELBİSELERİNİ ÇIKARILDI, 5 YAŞINDA KARAKOLLA TANIŞTILAR
Baba Nedim B., yıllardır yaşamlarının her alanında giydikleri yöresel kıyafetlerin bir günde "yasaklandığını" ifade ederek isyan etti. Nedim B., "Herhangi bir karar gösterilmeden bu yasağı önümüze koydular. Yasal bir uygulama değil. Keyfi bir uygulamayla ikizler gözaltına alındı. O soğukta elbiseleri çıkarıldı. Daha sonra emniyette götürüldü. 5 yaşında karakolla tanıştılar. Bunu yaparken herhangi hukuki bir karar göstermediler. Yasa dışı bir şekilde gözaltı durumu gelişti. Çocuklarıma yaşatılanlar karşısında herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.
‘ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU, POLİS LAFI DUYUNCA KORKUYORLAR SARSILIYORLAR’
Yaşananlardan kaynaklı çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Nedim B., "Her polis kelimesi duyduklarında korkuyla sarsılıyorlar. Küçük çocuklara bunu yapanlar hiç mi utanmadı?” diye sordu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR
Nedim B. devamında şunları söyledi: “İnsanları öldürenlere gözaltı işlemi bile yapılmazken, 5 yaşındaki çocuklarıma sırf yöresel kıyafet giydikleri için bunu reva gördüler. Bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”