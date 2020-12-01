[Yorum] Katar sevdası AKP'yi ve Saray'ı kurtarır mı?

Ekonomi yazarı Turhan Bozkurt You Tube kanalında AKP ve Erdoğan'ın Katar sevdasını yorumladı















Katar ile Türkiye arasındaki yakınlaşma genel ticarete yansımadığının altını çizen Bozkurt 2,7 milyon nüfusu olan Katar’ın Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 6,7 milyar dolar olduğununa dikkat çekti





Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani’nin annesi Şeyha Moza, 2019’da Başakşehir’de 100 bin lira sermayeli şirket kurdu. Şeyha Moza, Kanal İstanbul güzergâhında 44 dönüm arazi satın aldı. Aile Karadeniz yaylalarında da gayrimenkul alıyor.





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HANGİ ŞİRKETLER KATAR’A SATILDI?





2013: Commercial Bank of Qatar, Abank’ın yüzde 71’ini 460 milyon dolara satın aldı. Kalan payı da 224 milyon dolar daha ödeyerek devraldı.





2015: Katar Ulusal Bankası (QNB), Finansbank’ı 2,9 milyar dolara satın aldı.





HANGİ ŞİRKETLER KATAR’A SATILDI?





2016: beIN Media Group, Digiturk’ü TMSF’den 292 milyon 199 bin dolara aldı. Ancak Sayıştay raporunda tahsil edilen rakamın 162 milyon 668 bin dolar olduğu belirtildi.





2016: Katarlı QInvest, Ergo Portföy’ü satın aldı.





2017: Beyaz et devi Banvit’in yüzde 79,5’i Brezilya-Katar ortaklığındaki TBQ Foods’a

devredildi.





2017: Mayhoola fonu; Altınyıldız, YKM, Ay Marka, Beymen ve Boyner Büyük Mağazacılık’ın sahibi Boyner’in yüzde 30,7 hissesini 885 milyon dolara devraldı.





2017: İnşaat ve mühendislik şirketi Ankas, Katarlı Hamad Bin Khalid tarafından satın alındı.





2017: İzmir’de kurulan otomotiv devi BMC’nin yüzde 50’si 2017 yılında Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi’ne satıldı.





2014-2020 yılları arasında Katarlılar; İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir ve Bodrum’da 2 bin 700 konut aldı.





2020: Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katar devraldı. Bedeli sır!





2020: Ferit Şahenk, İsinyepark AVM’deki payını (yüzde 39) 1 milyar dolara Katar’a sattı.





2020: Haliçport projesinin yüzde 50’sine ortak oldu.





2020: Antalya Limanı’nda Global Yatırım Holding’e ait yüz 51’lik pay Katar’a satıldı.





TÜRKİYE’Yİ TERK EDEN YABANCI ŞİRKETLERDEN BAZILARI:

Citibank, UniCredit, NBG, Sberbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Liberty, OPEL, Honda, HSBC, C&A, TopShop, River İsland, Aeropostale, Hunkemoller, La Senza, Baumax, Götzen, Leroy, Merlin Bricolage, Electro Word, EP Center, Best Buy, Saturn, Douglas, Toly's R'us, Debenhams, Printemps, Conforama ve Aegon