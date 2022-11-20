Samanyolu Haber /Gündem / Yorumsuz: "İstanbul'da asgari ücret alan yok, bu kuyruklu yalan" /20 Kasım 2022 11:46

Yorumsuz: "İstanbul'da asgari ücret alan yok, bu kuyruklu yalan"

Habertürk ekranlarında yayınlanan programa asgari ücret tartışması damga vurdu. Programın konukları arasında yer alan Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim, İstanbul'da asgari ücret ile çalışan vatandaş olmadığını iddia etti. Bu sözler tartışma çıkardı.

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Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni yılın asgari ücretinin ne kadar olacağı da merak edilmeye başlandı. Televizyon programlarında da asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, Habertürk ekranlarında ilginç bir diyalog yaşandı.

Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programı konuklarından CHP'li vekil Gülay Yedekçi ile Onur Erim arasında asgari ücret tartışması yaşandı.

"İSTANBUL'DA KİMSE ASGARİ ÜCRET ALMIYOR"
"4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 24 bin 185 bin lira. Bakın yoksulluk demiyorum açlık sınırı 7 bin 425 lira ve asgari ücret 5 bin 500 lira." diyen Yedekçi'ye Onur Erim tepki gösterdi. "Ben artık bu rakamların ne olduğunu anlatmaktan bıktım. Hanımefendi İstanbul'da artık asgari ücret alan yok, bunu anlayın" diyen Erim'e Yedekçi, "Türkiye'de nüfusun yüzde 57'si asgari ücretle geçiniyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz?" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Onur Erim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de ekonomik problem var doğru, Türkiye'de insanların alım gücü düştü evet doğru. Ama bana İstanbul'da insanlar 5 bin 500 lira alıyorlar demeyin, bu külliyen yalan, bu kuyruklu yalan."

"CHP GERÇEKLERLE YÜZLEŞSİN"
Siz gerçeklerle yüzleşin, CHP gerçeklerle yüzleşsin desin ki 'Bu insanların alım gücü çok düştü' evet sonuna kadar evet.. Realiteyle alakanız yok, sokağa çıkmıyorsunuz, fabrikaları dolaşmıyorsunuz."
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