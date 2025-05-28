Yorumsuz: Türkiye’nin en değerli 125 markasının toplamı Apple’ın yüzde 1’i yapmadı!

Brand Finance, 2025 yılına dair “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Türkiye 125” çalışmasını yayımladı. Firmanın tamamladığı çalışmaya göre, sermaye piyasasına dahil markalarda artış yaşandı ve firma sayısı 100’den 125 çıktı.





THY İLK SIRADA

THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik oldu. İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi.





Listede Vestel bir sıra gerileyerek, 928 milyon dolarla dördüncü oldu. Ford Otosan 905 milyon dolarla 5’inci, Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 6’ncı, LC Waikiki 828 milyon dolarla 7’nci, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 8’inci oldu.





Yeni Rakı 590 milyon dolarla 9’uncu, sırada yer alırken, Vakıfbank 386 milyon dolarla 10’uncu oldu. Geçen yıl 20’nci sıradan listeye giren Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, 179 milyon dolarlık değeriyle yine aynı sırada yer aldı.





24 MARKA LİSTEYE GİRDİ

Listeye, bu yıl 24 yeni marka dahil oldu. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü listeye giren diğer markalar oldu.





TOPLAM DEĞER 17 MİLYAR DOLAR

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.





125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldiğini bildiren İlgüner, “Markalı yurt dışı satışlarını başarıyla sürdüren LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi hazır giyim markalarının değeri artıyor. Bu durum sektörde markalaşmanın önemini de yansıtıyor.” dedi. İlgüner, listeye yeni markaların da eklendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:





24 YENİ MARKA DA LİSTEDE

“Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil oldu. Mobilite, yazılım markaları listede artarak yer bulmaya başladı. Bu durum yapısal dönüşümün işareti olarak görülmelidir. Sektörel olarak Türk markalarının küresel kabul görmesi sonucu ASELSAN, TUSAŞ gibi havacılık ve savunma sanayisi markaları değerlerini yükseltiyor.”





APPLE'NİN YÜZDE 1'İ BİLE YAPMADI

Türk markaları değerini yükseltmesine rağmen, dünyanın en değerli markasının yüzde 1’ine bile ulaşamadı. Türk markaları, 2,99 trilyon dolar piyasa değeri olan Apple’ın ancak yüzde 0,57’sine ulaşabiliyor.





Brand Finance’nin hazırladığı listenin 59’uncu sırasında hakkında yasa dışı bahis operasyonu düzenlenen ve kayyım atanan Papara’nın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.