YouTube, 2021 yılında gelecek yeni özellikleri açıkladı

Aralık ayında Hindistan‘da bir test özelliği olarak piyasaya sürülen ‘Short‘, Hintli içerik oluşturucular tarafından yayınlanan videolar dahil şu ana kadar dünya çapında 3,5 milyardan fazla günlük görüntüleme elde edecek derecede başarılı oldu.







Shift Delete'de yer alan habere göre, formatın beta sürümü mart ayından itibaren ABD için de kullanılabilir olacak.





Maliye Bakanlığı, YouTuberlardan için başlatılan vergi incelemesi konusunu, bundan sonra bağımsız olarak oyun geliştiren yazılımcılar için de uygulayacak.





YouTube video bölümlerinin kullanılabilirliğini de genişletiyor. Hatırlayacağınız üzere 2020 yılında platform, izleyicileri tek bir tıklamayla videonun izlemek istedikleri belirli bölümlerine götürerek gezinmeyi kolaylaştıran bölümler özelliğini kullanıma sunmuştu.





YouTube yakında özelliği daha sezgisel hissettirecek ve içerik oluşturucu kendi bölümlerini oluşturup yüklemese bile ilgili videolara otomatik olarak bölümler ekleyebilmek mümkün olacak.





YouTube TV, yakın gelecekte abonelerin programları mevcut olduğu takdirde 4K olarak izlemelerine veya çevrimdışı görüntüleme için bir DRV‘ye indirmelerine olanak tanıyan eklenti seçeneği de sunacak. Eklenti ayrıca evde sınırsız eşzamanlı akışı etkinleştirebilecek.





Bu yılın ilerleyen günlerinde YouTube Kids, ebeveynlere ana platformdan çocuklarının izleme tercihlerine belirli videolar ve kanallar eklemenin bir yolunu sunan seçenek de dahil olmak üzere yeni ebeveyn araçlarını kullanıma açacak.





Ek olarak, içerik oluşturuculara para kazanmanın başka bir yolunu sunmak için uğraşan YouTube, alkış özelliğini 2020‘de bir test özelliği olarak kullanıma açmasının ardından, bu yıl daha yaygın bir şekilde kullanımına izin verecek.





Son olarak Google, platformun bu yıl için yayınlamayı planladığı yükseltmeleri açıklayan bir dizi blog yayınlayacağını belirtiyor.