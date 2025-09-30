Samanyolu Haber /Teknoloji / Youtube 24,5 milyon dolar tazminat ödeyecek bakın kime? /30 Eylül 2025 14:47

Youtube 24,5 milyon dolar tazminat ödeyecek bakın kime?

ABD Başkanı Trump'ın hesabının kapatılması nedeniyle 2021'de YouTube'a karşı açtığı davada 24,5 milyon dolarlık uzlaşmaya gidildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınının ardından hesabının askıya alınması nedeniyle aynı yıl YouTube’a açtığı davada karara varıldı.

Wall Street Journal gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, YouTube’un ödeyeceği 24,5 milyon doların 22 milyonu (914 milyon TL) Trump’a aktarılacak.

Kalan 2,5 milyon dolar (103 milyon TL) ise yazar Naomi Wolf ve Amerikan Muhafazakar Birliği (ACU) dahil diğer davacılara dağıtılacak.

MEDYA DEVLERİNE AÇTIĞI DAVALAR

ABC News, Aralık 2024’te Trump’a yönelik iftira davasında 15 milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıklamıştı.

Trump, Aralık 2024’te “60 Minutes” programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

CBS News’un bağlı olduğu ana şirket Paramount Global, temmuzda davada 16 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşmaya varmıştı.

Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını nedeniyle Facebook hesabının kapatılmasının ardından kendisine “sansür uygulandığı” gerekçesiyle yılın başında açtığı dava kapsamında anlaşmaya varıldığı ve Meta’nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.
