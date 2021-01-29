Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube beklenen özelliğini duyurdu /29 Ocak 2021 15:12

YouTube beklenen özelliğini duyurdu

YouTube, uzun zamandır kullanıcılar tarafından talep edilen kırpma özelliği geliştirdi.

SHABER3.COM

YouTube, canlı yayınlar ve videolardan istenilen anları kırparak paylaşılabilecek bir özelliği duyurdu. Böylece, kullanıcılar, 5-60 saniye arasında klipler oluşturabilecekler.

YouTube, uzun zamandır kullanıcılar tarafından talep edilen kırpma özelliği geliştirdi. Google’dan sonra en büyük arama motoru unvanına sahip YouTube, artık videolardan ve canlı yayınlardan istenilen anları yakalayıp paylaşmaya olanak sunacak. 

'Clips' adı verilen özellik şu anda seçkin içerik oluşturucularla test aşamasında ancak Youtube yakın zamanda bu özelliği tüm kullanıcılara açacağını duyurdu. 

Testin aktif olduğu kanallarda beğenme (like), beğenmeme (dislike) ve paylaş (share) butonlarının yanı sıra  'Klip' seçeneği de görünüyor. Kullanıcılar bu düğmeye tıklayarak  videolardan ve canlı yayınlardan 5 ila 60 saniye arasında bir bölüm seçebiliyor. 

Bir klip oluşturulduktan sonra istenirse 140 karakterlik bir başlık eklenerek birçok platformda paylaşılabiliyor.  İçerik oluşturucu tarafından orijinal videonun silinmesi ya da gizlenmesi halinde ise Klipler kayboluyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YouTube beklenen özelliğini duyurdu Sonraki Haber >>

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:43:22