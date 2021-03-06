Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube CEO'sundan Donald Trump yorumu /06 Mart 2021 00:27

YouTube CEO'sundan Donald Trump yorumu

YouTube hesabı askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklamalarda bulunan YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki'nin, şiddet riskinin ortadan kalkması durumunda söz konusu hesabın yeniden aktif hale getirilebileceğini söylediği belirtildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın askıya alınan hesabının şiddet riskinin ortadan kalkması durumunda yeniden aktif hale getirilebileceğini söyledi.

Perşembe günü, Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'in düzenlediği bir programda konuşan Wojcicki, "Askıya alma kararının ne zaman iptal edileceğini kesin olarak söylemek zor" dedi.

Platformun kendi kurallarını gözeteceğinin altını çizen Wojcicki, hükümet yetkililerinin ve güvenlik güçlerinin açıklamalarını da dikkate alacaklarını belirtti.

Youtube, 6 Ocak'ta Kongre Binası'na gerçekleştirilen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskının ardından 12 Ocak'ta Trump'ın hesabını askıya aldı.

Platform, kararın gerekçesi olarak Trump'ın şiddeti teşvik ederek politikalarına aykırı davranmasını gösterdi ve hesabın en az 1 hafta boyunca askıda olacağını söyledi.

Diğer sosyal medya platformlarından Twitter, Trump'ın hesabını tamamen kapattı; Facebook ise YouTube gibi askıya alma yoluna gitti.

Facebook yönetimi ilgili gözetim kurulundan Trump hakkında karar vermesini istedi. Ancak kurulun ne zaman karar vereceği henüz belli değil.

Trump'ın davranışının, hesabın tamamen kaldırılmasını gerektirmediğini belirten Wojcicki ise ancak şiddet riskinin hala yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Wojcicki, hesabın yeniden aktif hale getirilmesinin ardından olası benzer bir şiddet ihlalinde ise Trump'ın platformdan tamamen engelleneceğini duyurdu.
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