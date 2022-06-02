Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube’dan yeni bir özellik: Telefonunuzu artık ikinci ekran gibi kullanabilirsiniz /02 Haziran 2022 15:18

YouTube’dan yeni bir özellik: Telefonunuzu artık ikinci ekran gibi kullanabilirsiniz

Telefonunuzu TV’nize bağlayacak yeni bir YouTube özelliği geliyor: Artık telefonu ikinci ekran olarak kullanmanız mümkün...

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YouTube, cep telefonları için mevcut olan standart TV'ye yayın seçeneğinin ötesine geçmeyi planlıyor. Şirket, kullanıcıların telefonlarından TV ekranına video akışı yapmaktan daha fazlasını yapmasına izin vermek için tasarlanmış yeni bir özelliği kullanıma sundu. Android veya iOS telefonlarını TV’ye bağlayan izleyiciler artık telefonlarını ikinci ekran gibi kullanarak beğeniler, paylaşımlar veya yorumlar da dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler aracılığıyla YouTube videolarıyla etkileşime girebiliyor. Bu yeni özellik, YouTube Shorts hayranlarının seçeneklerini de genişletiyor.

YouTube'u akıllı bir TV'de veya telefonda kendi uygulamaları üzerinden izleyebilirsiniz, ancak bazı kullanıcılar içeriklerini telefonlarından TV ekranına yayınlamak için yayınlama özelliğini kullanıyor. Yayın yaparken, izleyiciler telefonlarını YouTube videolarına tepki vermek, bağlantı paylaşmak veya abone olmak için kullanıyor. YouTube bu yeni özellikle, telefon ve TV izleme deneyimlerinizi tek bir tıklamayla senkronize etmenize imkan veriyor.

YouTube, TV'nize bağlanmak için telefonun yayın simgesine dokunmak yerine, her iki cihazı birbirine bağlamanın yeni bir yolunu sunuyor. Bu özelliği kullanmak için TV'nizde ve telefonunuzda YouTube uygulamasında aynı hesapla oturum açmanız gerekiyor.

YouTube'a göre bu yeni özellik, "video açıklamalarını okumayı, yorum bırakmayı, videoyu bir arkadaşınızla paylaşmayı veya bir Super Chat göndererek veya üye olarak favori içerik oluşturucularınızı desteklemeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor."


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