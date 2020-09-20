Samanyolu Haber /Gündem / YouTube fenomeni "suç makinesi" çıktı /20 Eylül 2020 21:55

YouTube fenomeni "suç makinesi" çıktı

6 ilde "dolandırıcılık", "resmi evrakta sahtecilik" ve "organ satışı" gibi suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sosyal medyada 435 bin aboneye sahip Tayfun Demir yakalandı.

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklar ile kendini ölü gösteren, yakınlarına ait kimlikle dolaşan Tayfun Demir’in (38) sosyal medyadaki hesaplarını incelemeye aldı.

2007 yılında ölmesine rağmen aynı isimle sosyal medyadaki hesabından yayın yapan Demir’in yayın yaptığı mekanların detaylı incelenmesi sonrası Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde yaşadığı ortaya çıktı.

KESİNLEŞMİŞ 52 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VAR

Daha çok taş yapılar ve hayvanlar üzerine yaptığı çalışmalar ile dikkati çeken Tayfun Demir’in adresinin belirlenmesinin akabinde Asayiş Şube ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Üzerinden sahte kimlik çıkan Tayfun Demir, Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin akabinde Muğla Adliyesine sevk edildi. 

44 ayrı suçtan aranan ve 2007 yılında sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildiren Demir'in (38) YouTube'da 435 bin aboneye sahip olduğu öğrenildi. 

Hakkında kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis kararı bulunan Demir cezaevine gönderildi.
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