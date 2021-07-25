Samanyolu Haber /Teknoloji / Youtube, Google Play'da 10 milyar indirmeyi geçti /25 Temmuz 2021 11:08

Youtube, Google Play'da 10 milyar indirmeyi geçti

ABD merkezli video paylaşım sitesi YouTube, Google Play Store'da 10 milyar indirmeyi geçen ikinci uygulama oldu. Daha önce bu rakama ulaşan tek uygulama Google Play Hizmetleri'ydi.

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Webtekno'nun haberine göre; YouTube'un bu indirme sayısına ulaşmasında, birçok telefonda önceden yüklü olarak gelmesine ek olarak; silinip tekrar yüklenmesi veya farklı cihazlarda etkinleştirilmesi gibi etkenler bulunuyor.

15 Şubat 2005'te üç eski çevrimiçi ödeme sistemi PayPal çalışanı tarafından kurulan YouTube, Kasım 2006'da Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştı.

YouTube'un ardından Google'ın Google Maps, Google, Gmail ve Chrome gibi uygulamaları da çok da uzak olmayan bir gelecekte bu sayıyı aşabilir.

Facebook şirketinin uygulamaları, Facebook ve WhatsApp da bu noktaya ulaşabilecek adaylar arasında bulunuyor.
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