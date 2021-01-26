YouTube kanalı olanlara vergi cezası şoku!

Para cezalarını şahsi kanallarından yayınlayan YouTuberlar, 100 bin TL ila 360 bin TL arasında değişen vergi cezalarını anlattı.







YouTube üzerinden gelir elde edenlere geriye dönük vergi cezaları tebliğ edilmeye başladı. Vergi cezasını ödemeyenlere haciz işlemi ve hapis cezası verildiği belirtiliyor.





MALİYE, 2016 YILINDAN BU YANA TAKİPTE





Hazine ve Maliye Bakanlığı YouTube’de içerik üreticilerini 2016 yılından bu yana takibe aldı. YouTube kanalı bulunanları banka hesapları üzerinden takibe alan Maliye, izlenme sayısı ve süresine göre kazançları vergilendirdi.





Sosyal medya fenomenlerine geriye dönük vergi tahakkuk ettiren Maliye, Gelir Vergisi Kanunu’na göre 100 bin TL ila 360 bin TL arasında değişen cezaları ikamet adreslerine gönderdi.





HESABI İLK AÇTIĞIN GÜNDEN İTİBAREN İNCELEME





YouTube'ın sahibi Google Limited Ireland şirketinden kimlerin banka hesabına, kaç TL geldiğini tespit eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 18 yaş altındakilere de vergi cezası gönderdiği ifade edildi. Her kanalın ilk açıldığı yıldan itibaren banka hesapları incelendi.





10 BİN TL KAZANAN YOUTUBERA 1.500 TL VERGİ





Kronos'un haberine göre vergi müfettişlerinin banka hesapları üzerinden yaptıkları denetimlerde yıllık tarifeye göre vergilendirme yapıldı.





Yıllık 10 bin lira vergi matrahı olan bir YouTuber’ın yüzde 15’lik vergi dilimine dahil edildi. Bu kişilere 1.500 lira vergi tahakkuk ettirildi.





Vergiyi ödemeyenlere geçmişe dönük hem vergi kaybı hem de gecikme faizi ilave edilerek para cezaları kesildi.



