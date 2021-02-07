Samanyolu Haber /Dünya / Youtube şakası kanlı bitti /07 Şubat 2021 14:57

Youtube şakası kanlı bitti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'de YouTube için çekilen mizansen soygun videosu kanlı bitti. Kasap bıçaklarıyla komik soygun videosu çeken grupta bulunan bir kişi, olayı gerçek sanan başka biri tarafından vurularak öldürüldü.

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Nashville polisi, bir Youtuber tarafından çekilmek istenen 'şaka soygunu' videosunun bir kişinin ölümüyle sonuçlandığını duyurdu. Polis ihbar üzerine akşam saat 21:30 sıralarında bir alışveriş merkezinin araç parkına gitti.

Araç parkında Youtube için video çeken 20 yaşındaki Timothy Wilks'i vurularak öldürülmüş halde bulan polis, olay yerinde bulunan gençleri sorguladı. Tanıklar, YouTube için şaka videosu çeken, öldürülen Wilks ve bir arkadaşının ellerinde kasap bıçaklarıyla 23 yaşındaki David Starnes Jr'ın içinde bulunduğu gruba yaklaştığını söyledi. Starnes ise ellerinde bıçak bulunan iki kişiden Wilks'i vurarak öldürdü.

Olay sonrası araç parkında gelen polis Starnes ve diğer gençleri sorguladı. Starnes, şakanın farkında olmadığını, kendisini ve beraber olduğu insanları savunmak için Wilks'i vurduğunu söyledi.

Wilks'in ölümüyle ilgili olarak kimse suçlanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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