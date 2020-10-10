Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube sessiz ve derinden geliyor! /10 Ekim 2020 23:01

YouTube sessiz ve derinden geliyor!

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube'un çatı şirketi Google, platforma yeni özellikler ilave ederek, siteyi bir e-pazar hâline getirmeyi planlıyor.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, içerik üreticilerine ürünlerin video içerisinde etiketlenmesi ve takip edilmesi için sitenin nasıl kullanılacağına dair sorular sormaya başladı. 

Toplanan veriler Google Analytics ve pazar araçlarına aktarılacak.

Asıl hedef YouTube’da milyarlarca videoyu kullanıcıların ürünlere tıklayabildikleri ve ürünleri direkt olarak satın alabildikleri bir kataloğa dönüştürmek. Şirket aynı zamanda Shopify ile YouTube üzerinden nasıl ürün satılabileceğini de test ediyor.

YouTube’un sözcüleri şirketin belirli video kanallarında bu özellikleri test ettiğini doğruladı ve içerik üreticilerinin gösterilen ürünleri kontrol edebileceklerini söyledi. 

İÇERİK HAZIRLAYANLARI YENİ ÜRÜNE KAYDEDİYOR

Şirket "deney" diye tanımladığı proje hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.

Böyle bir hamle YouTube’u bir reklam devinden, Amazon ve Alibaba ile rekabet edebilecek bir e-ticaret devine dönüştürebilecek bir potansiyele sahip.

YouTube’un satışlardan nasıl gelir elde edeceği tam olarak belli değil, fakat platform içerik üreticilerini bu yeni ürüne kaydolma fırsatı veriyor ve ödemelerden yüzde 30 komisyon kesiyor.
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