YouTube, televizyona rakip olacak yeni platformun testlerine başladı

Bugün ortaya çıkan bilgilere göreyse Youtube, YouTube TV benzeri yeni platformunu test etmeye başladı. Sistemin tamamen ücretsiz olacağı iddia edildi.



YouTube’un geliştirdiği bu yeni sistemde tıpkı YouTube TV gibi “kablo tv” kanallarını izlemenize olanak sağlayacak.



Şirket, halihazırda YouTube TV aboneliğiyle ABD’nin en büyük kablo tv kanalları olan Fox, ESPN, CNN, NFL TV, ve CBS gibi kanalları sunuyordu. Yeni sistemde ise çok daha fazla kanal olacağı ve platformun tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.



Şu anda sadece özenle seçilmiş birkaç yüz kişiyle test edilen bu platformda yayınlar ücretsiz olacak ancak kullanıcılar tıpkı televizyon kanallarında olduğu gibi reklamlar görecek.









Şu anda sadece özenle seçilmiş birkaç yüz kişiyle test edilen bu platformda yayınlar ücretsiz olacak ancak kullanıcılar tıpkı televizyon kanallarında olduğu gibi reklamlar görecek.

YouTube tarafından konuyla ilgili yapılan bir açıklamada dünya devi Lionsgate, A+E Networks (History Channel ve Crime + gibi kanalların sahibi) ve FimRise (Marvel, Disney, MGM ve pek çok şirketin televizyon yayın haklarına sahip olan şirket) gibi devlerle anlaşma imzaladığını açıkladı. | Kaynak: Webtekno









YouTube tarafından konuyla ilgili yapılan bir açıklamada dünya devi Lionsgate, A+E Networks (History Channel ve Crime + gibi kanalların sahibi) ve FimRise (Marvel, Disney, MGM ve pek çok şirketin televizyon yayın haklarına sahip olan şirket) gibi devlerle anlaşma imzaladığını açıkladı.