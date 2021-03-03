Youtube TikTok'a rakip çıkarıyor: Shorts

En büyük video izleme platformu YouTube, TikTok'un izinden gitmeye karar verdi ve dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts hizmetini başlattı. Bu özellik şimdilik beta test aşamasında, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Youtube kullanıcıları arasında kullanıma sunuldu. Şirketin 12 aydır testleri devam ediyor.







YouTube Shorts beta sürümü 3.5 milyardan fazla video görüntülemesine sahip. Bu nedenle platformdaki videoların artık daha fazla kullanıcıya ulaşacağı söylenebilir. TikTok ise aylık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip. Youtube'un yeni özelliği ne zaman tüm dünyadaki kullanıcılara sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil.