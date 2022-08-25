YouTube’un Alman ekonomisine katkısı en az 1.2 milyar Euro

ABONE SAYILARI DİKKAT ÇEKTİ

Kanalların abone sayılarındaki artış da bu platformun erişim gücünü gözler önüne serdi. Almanya’da 100 binden fazla abonesi olan kanal sayısının 5 binin üzerinde olduğunu ifade eden Briese, bunun yüzde 20 oranında bir yıllık artışa tekabül ettiğini söyledi. Briese, 1 milyondan fazla abonesi olan kanal sayısının ise 400’ün üzerinde olduğunu ve bunun da yüzde 15’lik bir artış anlamına geldiğini belirtti. Araştırma kapsamındaki bulgulara, Almanya’daki 3 bin YouTube kullanıcısı, 670 içerik üreticisi ve 500 işletmeyle yapılan görüşmeler sonucunda ulaşıldı.

YouTube’un Almanya ekonomisine katkısı hesaplanırken, YouTuber’lardan alınan bilgilerin yanı sıra müzik sektörünün yayımladığı gelir tablolarının dikkate alındığı, ancak YouTube’un bizzat kendisinden herhangi bir veri alınmadığı belirtildi. Araştırmaya göre YouTube, Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılasına 2021 yılında 1.2 milyar Euro’dan fazla katkı sağladı.