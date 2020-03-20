Youtube ve Netflix ‘corona’ nedeniyle ‘AB grubu’nda yayın kalitesini düşürüyor

Youtube’un açıklamasında şu ana kadar en yüksek trafik kullanımına sadece birkaç kere ulaşıldığı ancak yine de sistem üzerindeki yükün en aza indirilmesine karar verildiği belirtildi.





Açıklamada, “AB grubundaki tüm trafiği bir süreliğine standart çözünürlüğe çeviriyoruz” dendi.





Şirketin açıklamasında kararın Britanya’yı da kapsadığı ve ilk başta 30 gün süreceği belirtildi.





Youtube’un kararı AB’nin sanayi politikaları sorumlusu Thierry Breton’un internet üzerinden yayın yapan platformlara yayın kalitesini düşürme yönündeki çağrısından sonra geldi.





Netflix de dün tüm AB grubu genelinde yayın kalitesini düşüreceğini ve bunun ağlarda yüzde 25’lik rahatlama sağlayacağını belirtmişti.