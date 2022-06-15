Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube videolarda düzeltmelere izin veriyor /15 Haziran 2022 16:23

YouTube videolarda düzeltmelere izin veriyor

YouTube, içerik üreticilerinin videoları silip yeniden yüklemek yerine düzeltmeler yapmalarına izin veriyor.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük video platformu konumundaki YouTube, yenilikçi bir adımla içerik üreticilerinin platforma yükledikleri videolarda değişiklik yapabilmelerine imkân sağlayacak bir özelliği kullanıma açtı.

Bu özellik öncesi videolarda yer alan hataları düzeltme imkânı olmayan içerik üreticileri, videolarını silip düzeltilmiş videoları yeniden yüklüyor ya da hatalarını yorum veya açıklama olarak videonun altına ekliyorlardı. Yeniden yüklenen videolar etkileşim metriklerinin kaybına yol açarken, bir yorum olarak ya da açıklama kısmına eklenen bilgileri pek çok kullanıcı es geçiyorlardı.

YouTube, yeni özelliği ile içerik üreticilerine düzeltme yapmak istedikleri kısmı yeniden yükleme imkânı veriyor. Böylece, bir videonun belirli bir kısmı düzeltmiş versiyon ile değiştirilebilecek. Videolar, yeniden yüklenen kısımlarında ekranın sağ üst köşesinde bir bilgi kartı gösterecek, bu bilgi kartına tıklayan kullanıcılar ise orijinal versiyonu ve düzeltmeleri görebilecekler.
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