Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube yayınlamama kararı aldı /15 Haziran 2021 00:26

YouTube yayınlamama kararı aldı

YouTube şirket sözcülüğünden Axios'a yapılan yazılı açıklamada YouTube'un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

Şirket sözcülüğünden Axios'a yapılan yazılı açıklamada, YouTube'un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz" ifadesi paylaşıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YouTube yayınlamama kararı aldı Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:01:54