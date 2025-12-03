Youtube yeni özelliğini duyurdu: Yıl boyunca yaptıklarını tek tek görünecek!





12 KARTLIK KİŞİSEL ÖZET





KİŞİLİK TİPLERİ: “ADVENTURER”, “SKİLL BUİLDER” VE DAHA FAZLASI





MÜZİK TARAFI TAMAMEN DIŞARIDA DEĞİL





RECAP ÖNCE ABD’DE AÇILDI





YOUTUBE, ABD’NİN 2024 İZLEME TRENDLERİNİ DE AÇIKLADI

YouTube, yıl sonuna yaklaşırken kullanıcıların platformdaki izleme alışkanlıklarını derleyen “Recap” adlı yeni yıl sonu özetini duyurdu. Spotify Wrapped benzeri bir formatla hazırlanan özellik, izleme geçmişi üzerinden kişiye özel bir yıllık değerlendirme sunuyor.ShiftDelete’nin haberine göreYouTube’un yeni Recap özelliği, yıl boyunca yoğun vakit geçirilen içerik türlerini, en çok takip edilen içerik üreticilerini ve izleme alışkanlıklarındaki değişimleri bir araya getiriyor.Özeti oluşturan 12 farklı kart, şu bilgileri içeriyor:En çok zaman geçirilen içerik kategorileriYıl içinde en sık izlenen kanallarÖne çıkan video türleriİzleme davranışlarında yıl içindeki değişim eğilimleriKişiye özel izleme profiliPlatform, bu verileri kullanarak her kullanıcıya izleme alışkanlıklarını temsil eden özel bir kişilik tipi atıyor.YouTube, izleme geçmişini analiz ederek kullanıcıları belirli izleme karakterlerine ayırıyor.Bu karakterlerden bazıları şöyle:Adventurer (Keşif odaklı izleyici)Skill Builder (Öğrenme ağırlıklı içerik tüketen kullanıcı)Creative Spirit (Yaratıcı temalı içeriklere yönelen kullanıcı)Bu kişilik tipleri, yıl boyunca izlenen içeriklerin ritmine ve çeşitliliğine göre belirleniyor.YouTube Recap, ağırlıklı olarak video izleme alışkanlıklarına odaklanıyor; ancak müzik tarafı tamamen kapsam dışı bırakılmıyor. Kullanıcılar, yıl boyunca en çok dinledikleri şarkılar ve en çok dinledikleri sanatçılar hakkında sınırlı bir özet de görebiliyor. Öte yandan YouTube Music uygulamasındaki kapsamlı yıllık müzik özeti, her zamanki gibi bağımsız bir özellik olarak sunulmaya devam ediyor.YouTube’un açıklamasına göre Recap özelliği ilk etapta ABD’de aktif edildi ve hafta içinde küresel kullanıcılara da sunulacak. Kullanıcılar özetlerine YouTube ana sayfasına eklenen özel Recap butonu ya da profil menüsündeki “You” sekmesi üzerinden erişebilecek. Özellik hem mobil cihazlarda hem de masaüstünde kullanılabilir durumda olacak.Recap duyurusunun ardından YouTube, ABD’de yılın en çok izlenen içerik üreticilerini ve trend videolarını da paylaştı.MrBeast, 2024’ün en çok izlenen içerik üreticisi olarak zirvedeki yerini korudu.Podcast kategorisinde The Joe Rogan Experience ilk sıraya yerleşti.Müzik tarafında KPop Demon Hunters soundtrack’i yılın öne çıkanları arasında yer aldı ancak Shorts kategorisinde benzer bir ivme göstermedi.