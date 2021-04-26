Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube'a erişim sorunu yaşanıyor /26 Nisan 2021 17:03

YouTube'a erişim sorunu yaşanıyor

ABD ve Birleşik Krallık’taki binlerce kullanıcının uygulamaya ulaşamadıkları konusunda rapor verdiği belirtildi. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı olan YouTube'a erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle ABD ve İngiltere'de binlerce kullanıcının uygulamaya ulaşamadıkları konusunda rapor verdiği belirtildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformu YouTube'ta erişim sıkıntısı yaşandığı ifade edildi. Birçok ülkedeki kullanıcılar, video izleyemedikleri ve uygulamaların açılmadığı konusunda rapor verdi. Avrupa medyasında çıkan haberlerde özellikle ABD ve Birleşik Krallık’taki binlerce kullanıcının uygulamaya ulaşamadıkları konusunda rapor verdiği belirtildi. YouTube’dan erişim engeline ilişkin konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
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