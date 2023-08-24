Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube'a yeni özellik geliyor: Mırıldanarak şarkı aranabilecek /24 Ağustos 2023 13:42

YouTube'a yeni özellik geliyor: Mırıldanarak şarkı aranabilecek

YouTube, ismi bilinmeyen şarkıların bulunmasını kolaylaştırmak için yeni bir özellik geliştirdi.

SHABER3.COM

YouTube, Android cihazlarda mırıldanma yoluyla şarkının arama yapılabileceği yeni bir özelliği duyurdu. Bu özelliğin Apple'ın müzik tanıma uygulaması Shazam'a rakip olması bekleniyor.

YouTube'un destek sayfasında belirtildiği üzere, video paylaşım platformu, uygulamanın Android sürümünde, kullanıcıların YouTube'daki bir şarkıyı mırıldanarak, söyleyerek veya kaydederek bulmalarına olanak tanıyan bir arama özelliğini test ediyor.

Teste erişimi olan kullanıcılar YouTube sesli aramadan yeni şarkı arama özelliğine geçebilecek ve bir şarkıyı üç saniye veya daha uzun süre mırıldanarak söyleyeyip kaydedebilecek.

Ardından platform melodiyi tanımlayacak ve aranan şarkıyı içeren ilgili YouTube videolarına yönlendiricek.

Şarkılara göre arama özelliği şimdilik Android kullanıcılarının yalnızca küçük bir kısmı tarafından kullanılabiliyor. Bu özelliğin daha yaygın bir şekilde kullanıma sunulmasıyla birçok kullanıcı için yararlı olması bekleniyor.
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