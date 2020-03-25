YouTube'da Koronavirüs uygulaması: Türkiye'yi de etkiliyor

İnternet kullanımının artması sonrası Avrupa Birliği, salgın boyunca küresel bir internet kesintisi yaşanabileceğini, bu yüzden de gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini açıkladı.







Yetkililerin bu çağrısına dünyanın en büyük internet platformlarından da olumlu cevap geldi.





SINIRLAMALAR GETİRİLDİ





Avrupa Birliği'nin internet kullanımı çağrısı; Facebook, YouTube, Apple, Amazon ve Netflix gibi internet sektörünün devleri tarafından haklı görüldü.





Netflix başta olmak üzere video içerikli platformlar, çeşitli sınırlamalar getirdiklerini duyurdu.





YouTube da çarşamba günü itibariyle dünya genelindeki varsayılan video kalitesini düşürme hamlesini resmen gerçekleştirdi.





YouTube, internet yoğunluğuyla ilgili aldığı tedbirler kapsamında videoların varsayılan kalitesini 480p ile sınırladı.





Üstelik YouTube, bunu küresel olarak uyguluyor ve bu bağlamda bir ilki gerçekleştiriyor.





TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR DA ETKİLENDİ





Örneğin Netflix, sadece belirli bölgelerde video kalitesini sınırlıyordu. Ancak YouTube'un varsayılan video kalitesinin 480p'ye düşürülmesi, tüm ülkelerde uygulanıyor.





Dolayısı ile Türkiye'deki internet kullanıcıları da bu sınırlamadan etkileniyorlar.





YouTube'un aldığı karar, kullanıcılara herhangi bir dayatma sunmuyor.





Videoları izlerken kalite ayarlarını değiştirebiliyor ve yine yüksek kaliteye geçiş yapabiliyorsunuz. YouTube'un varsayılan video kalitesini sınırlama kararının 30 gün sürmesi bekleniyor.