Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube'dan 'reklamsız' yeni platform /09 Eylül 2022 20:34

YouTube'dan 'reklamsız' yeni platform

Son dönemde artan reklam içerikleriyle dikkat çeken ücretsiz video paylaşım platformu YouTube'da yeni bir dönemin başlayabileceği ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre YouTube milyonlarca kişiye hitap eden en popüler platformlardan biri. İzlenilen içeriğe göre değişmekle beraber platformdaki her videoda sayısız reklam var ve bu gelirler içerik üreticilerine gelir olarak geri dönüyor. Öte yandan platformun premium versiyonunda da reklam yine bulunmuyor.

Yeni yapılan bir duyuruya göreyse YouTube, eğitim içeriklerinin ücretsiz olması adına yeni adımlar atıyor. Şirket, eğitim içeriği için platfromu tercih eden içerik üreticiler ve kurumlar için yolda olan özellik reklamları, harici bağlantıları ve önerileri kaldıran bir video oynatıcı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
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