Samanyolu Haber /Gündem / Youtuber Enes Batur karantinadan kaçtı /17 Eylül 2020 23:15

Youtuber Enes Batur karantinadan kaçtı

Kornavirüse yakalanan Youtuber Enes Batur'un evinde kalması gerekirken adresinde olmadığı tespit edilince bulunarak kız arkadaşıyla birlikte öğrenci yurduna yerleştirildiği belirtildi.

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Covid-19'a yakalandığı belirtilen ünlü Youtuber Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri, yaptıkları denetlemede Batur'u evinde bulamayınca öğrenci yurduna yerleştirdi.  

Youtuber Enes Batur Sungurtekin, Koronavirüs'e yakalandı. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki villasında denetleme yaptı, ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

CNN Türk'ün haberine göre; Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Enes Batur, Instragram hesabından bir paylaşım yaparak, "Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" diye yazdı. 
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