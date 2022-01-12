Youtuber’ların nasıl vergilendirileceği belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren tebliği ile sosyal ağ içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine yönelik vergilendirmenin esasları belirlendi.





Resmi Gazete’de belirtilen ifadeye göre, internet ortamında metin, görüntü, ses, video gibi içerik paylaşanlar beyanname vermeksizin, banka tarafından yapılacak yüzde 15'lik kesintiye tabi olacak. Yıllık 880 bin TL’ye kadar da beyanname düzenlemelerine gerek kalmayacak.





Banka hesabına yatırılan stopaj öncesi para tutarı bu yıl 880 bin TL’yi aşmıyorsa gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.





BAĞIŞ, BAĞŞİŞ, HEDİYE İSTİSNA KAPSAMINDA

Tebliğe göre, sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen reklam, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler gibi gelirler istisna kapsamında olacak.





Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında ise, sadece elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacak.