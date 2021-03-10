Samanyolu Haber /Kültür / YouTube'u bilmeyen Sezen Aksu'dan bir tuhaf telif davası /10 Mart 2021 13:04

YouTube'u bilmeyen Sezen Aksu'dan bir tuhaf telif davası

Sezen Aksu geçen yıl Nisan ayında kendi YouTube kanalından “Ne Yapayım Şimdi Ben” isimli şarkısını paylaşmış, yanında da dinleyicilerine yönelik bir mektup paylaşmıştı. Aksu'nun avukatları bu videoyu haberleştiren internet sitesine tuhaf bir telif davası açtı. Avukatlar ve Savcı YouTube cahili çıkınca iş büyüdü...

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Bu mektubu ve şarkıyı haberleştiren Kültür Servisi sekiz ay sonra Sezen Aksu’nun yapım şirketi SN Müzik Yapım tarafından şikayet edildikleri için Vatan Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadeye çağrıldı.

SN Müzik Yapım, Aksu’nun şarkısının YouTube yönlendirmesine (embed koduna) sitelerinde yer verdiği için telif hakkı ihlali gerekçesiyle Kültür Servisi sitesinden şikâyetçi oldu.

Kültür Servisi emniyet ifadesinde, "Bu paylaşım herhangi bir ticari kazanç ve amaç güdülmeksizin yapılmıştır… Sitemize girerek ilgili linke tıklayan nihai kullanıcı zaten demoyu (şarkı Aksu’nun ‘Demo 2’ albümündendi) müştekinin kendi YouTube kanalından izlemektedir” açıklamasında bulundu.

Site bugün yayınladığı haberinde, önceki gün arabulucu tarafından telefon ile arandıklarını ve dava açılmadan uzlaşmak için 11 bin TL talep edildiğini belirtti. Arabulucunun önerdiği avukat ise ücreti 9 bin TL'ye düşürüp, mahkemeye gidilmesi halinde belirtilen meblağa 6 bin TL avukatlık ücretinin de ekleneceğini ifade etti.

Kültür Servisi haberde haklarını mahkemede koruyacaklarını, ayrıca avukatın bu konuda haber yapmalarını engellemeye çalıştığını iddia etti.


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