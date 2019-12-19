YouTube'un en çok kazananı 26 milyon dolarla bu yıl da Ryan oldu





Ekonomi dergisi Forbes bu yılın en çok kazanan YouTube fenomenlerini duyurdu. Video platformunda en fazla para kazanan kişi, bu yıl da 'Ryan' isimli 8 yaşındaki çocuk oldu.

Ryan adlı YouTube fenomeni çocuk, kanalı Ryan Toysreview (Ryan'ın oyuncak incelemesi) adlı kanalında yeni aldığı oyuncakların özelliklerini paylaşıyor.





Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir geçen yıl 22 milyon dolarken bu yıl 26 milyon dolara yükseldi.





'Dude Perfect' ve 'Nastya' isimli hesaplar da sırasıyla 20 milyon dolar ve 18 milyon dolar ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.





Forbes'un ilk 10 sıralamasında yer alan YouTuber'ların toplam kazancı ise 162 milyon dolar olarak hesaplandı.