Yozgat Cezaevi’nde hastalar doktora götürülmüyor, şikayet edeni başgardiyan tehdit ediyor

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in ‘bacasız fabrika’ benzetmesiyle gündeme gelen Yozgat 1 Nolu T Tipi Cezaevinde hak ihlalleri devam ediyor.







Kışın -1 derecede kaloriferlerin yakılmadığı cezaevinde şimdi de hasta tutuklular doktora götürülmüyor. Pratisyen hekim, tüm hastalara ilaç yazıp geri gönderiyor.





DİLEKÇELER ORTADAN KAYBOLUYOR

Kalp, guatr, şeker, diş ağrısı çeken hastaların yazdıkları dilekçeler de sümenaltı ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulunan tutuklulara verilen cevap “Bu konuda herhangi bir dilekçeniz bulunmamaktadır” şeklinde.





Hakkında birçok şikayet bulunan başgardiyan Özeray Özarslan, sorunlarını dilekçeyle dile getiren mahpusları “Savcı gidince bana kalacaksınız, şikayet ederseniz görürsünüz” diye tehdit ediyor.





Acil durumlarda butona basıldığında bile koğuşlarına kimsenin gelmediğini söyleyen tutuklular, ‘elimiz, ayağımız burkulur, hastaneye gidemeyiz’ diye voleybol dahi oynayamadıklarını belirtiyor.





“ACİL DURUM OLDUĞUNA KOĞUŞA KİMSE GELMİYOR”

Bold’a ulaşan bir tutuklu yakınının verdiği bilgiler şöyle:





“Yozgat 1 Nolu T Tipi Cezaevinde babam kalıyor. Hastaneye götürülmüyor. Oradaki hiçbir hastanın sevki sağlanmıyor. Pratisyen hekim ağrı kesici gibi ilaçlar yazıp gönderiyor. Çözüm olmadığını söylediği halde hastaneye sevki yok.





Koğuşlarda acil butonu var ama acil durum olduğunda basıldığında kimse koğuşa gelmiyor. Geçenlerde bir tutuklunun tansiyonu yükseliyor, yerde fenalaşıp kalıyor. O zaman bile tek verdikleri dilaltı hap, hastaneye sevk edilmiyor. Voleybol hakları var ama artık kimse oynamıyormuş, elimiz, ayağımız burkulur, kırılır, hastaneye gidemeyiz diye.





“ŞİKAYET EDİLDİĞİNDE ZULMEDİYORLAR”

Nakil dilekçeleri de aynı şekilde dikkate alınmıyor. Uzak şehirlerde oturanların gidip gelmesi çok zor. Normalde dilekçe verilince takip için ‘verildi’ belgesiyle birlikte bir numara veriliyor ama Yozgat’taki mahkumlara bu verilmiyor. Şikayet edildiğinde de zulmediyorlar. Bir tutuklunun eşi ‘Neden sevk yapılmıyor’ diye CİMER’e şikayet ediyor. CİMER, “Böyle bir talebiniz yok” diye cevap verdi. Oysa sürekli dilekçe yazıyorlar.





Bu şikayeti öğrenen cezaevi yönetimi, kış ayında bir ay boyunca yerde bir metreye yakın kar olmasına rağmen koğuşların doğalgazını kapatıyor. Twiiter’da gündem olduktan sonra açıyorlar. Yemekleri 2 öğün şeklinde geliyor. Bayramda birkaç gün 3 öğün vermişler. Onun dışında 2 öğün yemek veriliyor. Akşam yemeği öğlen 14.30 geliyor. Kantinde de yiyecek çeşit çok az, yeterli değil.”